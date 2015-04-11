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النائب العام يحيل 64 متهما في قضية “الجناح المسلح للإخوان” إلى القضاء العسكري

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النائب العام يحيل 64 متهما في قضية “الجناح المسلح للإخوان” إلى القضاء العسكري النائب العام يحيل 64 متهما في قضية “الجناح المسلح للإخوان” إلى القضاء العسكري

النائب العام

 

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 64 متهما ممن سماهم بـ”لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان” إلى المدعي العام العسكري.

وقال النائب العام، في بيان أصدره اليوم السبت، إن تحقيقات النيابة كشفت عن “قيام جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا في الجماعة”، مشيرا إلى أن الغرض منها هو “استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطة ودور العبادة”.

وأوضح النائب العام أن قرار الإحالة يأتي تنفيذا للقانون رقم 136 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

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