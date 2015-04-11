محافظ المنيا يكلف الوحدة المحلية بالبدء في بناء منزل الحاجة نجيه

كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالبدء فورا في بناء منزل الحاجة نجيه خلف أحمد ، والتي استغاثت منذ أيام بالرئيس لإعادة بناء منزلها ، كما وجه المحافظ بشراء كافة الأجهزة المنزلية من حساب صندوق خدمات المحافظة ، مع توفير سكن بديل للأسرة للإقامة فيه حتى انتهاء أعمال البناء .

وأكد المحافظ خلال استقبالها اليوم بمرافقة أسرتها أن استجابة الرئيس تمثل لنا نموذجا وقدوة للقيادة التي تشعر بالأم ومتاعب أبنائها ، وأضاف أنه سيعمل على توفير فرصة لعمل مشروع صغير لابنتها من خلال مبادرة “مشروعك” لتوفير مصدر دخل للأسرة،موضحا أن العمل سيعطي قيمة أكبر للأسرة من خلال خلق إضافة إنتاجية تسهم في تحقيق مكاسب مادية للأسرة .

وطالب المحافظ رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف دورها في حل مثل هذه المشكلات، في إطار الشراكة المجتمعية والدور الاجتماعي لها لتحفيز كافة الجهات على تبنى الحالات التي تحتاج إلى مد يد العون إليها .