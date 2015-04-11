أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ المنيا يكلف الوحدة المحلية بالبدء في بناء منزل الحاجة نجيه

Google+ Print
محافظ المنيا يكلف الوحدة المحلية بالبدء في بناء منزل الحاجة نجيه محافظ المنيا يكلف الوحدة المحلية بالبدء في بناء منزل الحاجة نجيه

“اللواء “صلاح الدين”محافظ المنيا

كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالبدء فورا في بناء منزل الحاجة نجيه خلف أحمد ، والتي استغاثت منذ أيام بالرئيس لإعادة بناء منزلها ، كما وجه المحافظ بشراء كافة الأجهزة المنزلية من حساب صندوق خدمات المحافظة ، مع توفير سكن بديل للأسرة للإقامة فيه حتى انتهاء أعمال البناء .

وأكد المحافظ خلال استقبالها اليوم بمرافقة أسرتها أن استجابة الرئيس تمثل لنا نموذجا وقدوة للقيادة التي تشعر بالأم ومتاعب أبنائها ، وأضاف أنه سيعمل على توفير فرصة لعمل مشروع صغير لابنتها من خلال مبادرة “مشروعك” لتوفير مصدر دخل للأسرة،موضحا أن العمل سيعطي قيمة أكبر للأسرة من خلال خلق إضافة إنتاجية تسهم في تحقيق مكاسب مادية للأسرة .

وطالب المحافظ رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف دورها في حل مثل هذه المشكلات، في إطار الشراكة المجتمعية والدور الاجتماعي لها لتحفيز كافة الجهات على تبنى الحالات التي تحتاج إلى مد يد العون إليها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا