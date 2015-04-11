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ضبط 925كيلو رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بكفر الزيات

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ضبط 925كيلو رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بكفر الزيات ضبط 925كيلو رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بكفر الزيات
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط سيارة نقل أثناء مرورها بقرية قصر نصر الدين مركز كفر الزيات، محملة بـ925كيلو رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 151761 نقل الغربية قيادة "هانى .ع.ال" 39سنة سائق محملة بـ 925كيلو رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 18722جنح مركز كفر الزيات وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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