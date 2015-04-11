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مباحث تموين الشرقية تضبط 7 أطنان رنجة مجهولة المصدر قبل ترويجها بشم النسيم

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مباحث تموين الشرقية تضبط 7 أطنان رنجة مجهولة المصدر قبل ترويجها بشم النسيم مباحث تموين الشرقية تضبط 7 أطنان رنجة مجهولة المصدر قبل ترويجها بشم النسيم
تمكنت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط 7 أطنان رنجة مجهولة المصدر بمصنعين غير مرخصين بمدينة الصالحية الجديدة والحسينية، وتم تحرير محاضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن مباحث التموين برئاسة العقيد تامر السمرى رئيس المباحث، والمقدم محمد زردق وكيل مباحث التموين، من ضبط مصنعى رنجة غير مرخصين.

الأول بعزبة رشدى مدينة الصالحية وضبط بداخله 4أطنان ونصف رنجة مجهولة المصدر، والثانى بمدينة الحسينية وضبط بداخلة 2ونصف طن رنجة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365

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