حبس كيميائى متهم بقتل والديه بـ"يد الهون" لمروره بضائقة مالية فى الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس كيميائى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل والديه بطريقة بشعة لمروره بضائقة مالية.

تلقى مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "عاصم محمد" بالعثور على جثة والده "محمد على السيد محمد" 68 سنة موظف بالمعاش، وجثة والداته "محاسن محمد عبد الرحمن" 66 سنة موظفة، مقيمون مدينة القنايات، غارقين فى دمائهما بصالة المنزل 376 إدارى القسم لسنة 2015.

أمر اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، قاده العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، وضم المقدم محمد البدرى مفتش مباحث قسم القنايات والرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث القسم.

توصلت تحريات فريق البحث برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، نجلها الأصغر "محمد" 30 سنة كيميائى لمروره بضائقة مالية.

وكشفت التحريات الأولية التى باشرها الرائد شريف عبد العزيز، أنه فور تلقيه بلاغا من نجل المجنى عليها الأكبر باكتشافه الحادث البشع، توجه على الفور وبرفقته قوة من مباحث القسم إلى المنزل، وشاهد المجنى عليهما غارقين بالدماء بصالة المنزل.

وأضافات التحريات أن المتهم حضر إلى المنزل وقام بالبكاء لكن مباحث القنايات كانت أذكى بكثر منه حيث فضحته نظراته الكاذبة ودموعه المزيفة.

ومن خلال فحص أبناء المجنى عليهما وهما بنتان وولدان جميعهم متزوجون ومستقرون، تبين أنهم جميعا يتمتعون بسمعة طيبة ومستقرين بعملهم، ما عدا شقيقهم الأصغر "محمد" 30 سنة حاصل على بكالوريوس علوم، ولم يستقر فى جهة عمل يعمل بيها، وتزوج فتاة لم يرض عنها والدها، منذ فترة، وهى حامل فى الشهور الأولى، ويمر بضائقة مالية، لإقامته بسكن منعزل عن أسرته.

وتبين من التحريات أن والديه كانا على خلق ومتدين وقام بمساعدته أكثر من مرة، حتى يأس من إصلاحه ورفض اعطائه أى نقود لكى يقومه ويصلح من شأنه.

ويوم الثلاثاء الماضى، تسلل للمنزل وفتحت إليها والدته وطلب منهما نقود فرفض والده، فدخل المطبخ وأحضر يد الهون الحديد، وقام بتهشيم رأس والده بيها وعندما تدخلت والداته لكى تدافع عن زوجها هشم رأسها هى الأخرى بطريقة بشعة.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وبدموع الندم، واقف يبكى أمام رئيس المباحث على جريمته الشنعاء، وتم التحفظ عليه لعرضه على نيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه بمعرفة محمد الدياسطى وكيل أول نيابة المركز وبرئاسة عمرو عبد العاطى وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.