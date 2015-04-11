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القبض على المتهمين بقتل تاجر أقمشة وإلقاء جثته ببحيرة قارون فى الفيوم

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القبض على المتهمين بقتل تاجر أقمشة وإلقاء جثته ببحيرة قارون فى الفيوم القبض على المتهمين بقتل تاجر أقمشة وإلقاء جثته ببحيرة قارون فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز سنورس من كشف غموض حادث العثور على جثه تاجر أقمشة ملقاة ببحيرة قارون عند مدخل عزبة رحيل، حيث تبين أن تاجر أقمشة آخر اتفق مع سائق على استدراج المجنى عليه وسرقته وقتله وذلك لمرورهما بضائقة مالية، وتم القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما الجريمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان تلقى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم اخطارا بالعثور على جثة "محمد م ع" 35 تاجر أقمشه مقيم بناحية أبو شنب دائرة مركز إبشواى ملقاة ببحيرة قارون والعثور على سيارته محمله بملابس جاهزة بها آثار دماء داخل الصندوق الخلفى للسيارة وآثار دماء على الأرض من الصندوق حتى البحيرة.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "حمادة ف" 35 سنة تاجر ملابس ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى و"عادل ك ع" 38 سنة (سائق) ومقيم بنفس القرية، وذلك لمرورهما بضائقة مالية، حيث اتفقا فيما بينهما على استراج المجنى عليه وسرقة متحصلاته التجارية، وتم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهم الجريمة، وتمت إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365