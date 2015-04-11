الشرطة العراقية تعثر على 15 جثة فى صلاح الدين بينهم رفاة عناصر لداعش

ذكرت الشرطة العراقية اليوم السبت انه تم العثور على 15 جثة بينها رفاة لعناصر بتنظيم داعش فى مكانين منفصلين تابعين لمحافظة صلاح الدين.

وقالت المصادر أن القوات العراقية عثرت على جثتين لقوات الجيش العراقى فى ناحية العلم فيما عثرت قوات اخرى على 13 جثة لعسكريين بينها ثلاثة لعناصر داعش فى قضاء سامراء سقطوا فى العمليات التى شهدتها المحافظة فى اطار عملية تحرير محافظة صلاح الدين.

>