طائرات "عاصفة الحزم" تستهدف مقر الكلية الحربية فى صنعاء

قصفت طائرات دول عاصفة الحزم ظهر اليوم مقر الكلية الحربية فى صنعاء للمرة الأولى منذ بدء العمليات فى 26 مارس الماضى. كما استهدفت الطائرات ملعب نادى اليرموك الذى يتخذه الحوثيون مقرا لهم.

وقامت الطائرات اليوم بقصف قافلة عسكرية تابعة للجيش على الطريق الواصل بين محافظتى البيضاء وأبين مما أسفر عن تدمير دبابتين.كما قامت الطائرات بقصف موقع العظيمية بالبيضاء بثلاثة صواريخ.

وفى محافظة الحديدة غرب اليمن قصفت الطائرات اليوم المطار الحربى والميناء حيث تتمركز قوات موالية للحوثيين والرئيس اليمنى السابق.

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