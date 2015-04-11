أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات "عاصفة الحزم" تستهدف مقر الكلية الحربية فى صنعاء

Google+ Print
طائرات "عاصفة الحزم" تستهدف مقر الكلية الحربية فى صنعاء طائرات "عاصفة الحزم" تستهدف مقر الكلية الحربية فى صنعاء
قصفت طائرات دول عاصفة الحزم ظهر اليوم مقر الكلية الحربية فى صنعاء للمرة الأولى منذ بدء العمليات فى 26 مارس الماضى. كما استهدفت الطائرات ملعب نادى اليرموك الذى يتخذه الحوثيون مقرا لهم.

وقامت الطائرات اليوم بقصف قافلة عسكرية تابعة للجيش على الطريق الواصل بين محافظتى البيضاء وأبين مما أسفر عن تدمير دبابتين.كما قامت الطائرات بقصف موقع العظيمية بالبيضاء بثلاثة صواريخ.

وفى محافظة الحديدة غرب اليمن قصفت الطائرات اليوم المطار الحربى والميناء حيث تتمركز قوات موالية للحوثيين والرئيس اليمنى السابق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365