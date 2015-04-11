الأهلي: حسين السيد؟ العقاب بالإيقاف انتهى في العالم كله

نفى علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي طلب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق إيقاف الظهير حسين السيد، بعد الخلاف بينهما قبل مواجهة الإسماعيلي.

وطرد جاريدو ظهير الأهلي الدولي من مران الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري، قبل أن تنتهي الأزمة باعتذار اللاعب.

وشارك حسين السيد في التعادل مع الدراويش 1-1 يوم الأربعاء الماضي.

وقال عبد الصادق للصحفيين اليوم السبت: "جاريدو لم يطلب إيقاف حسين السيد، واكتفينا بتغريمه ماديا".

وتابع "ما نُشر عن رفضنا طلب جاريدو إيقاف حسين السيد مجرد اجتهادات صحفية، فالمدرب لم يطلب ذلك".

وواصل موضحا "عقوبة الإيقاف انتهت في العالم كله، ولم يعد الطريقة التي يتم بها التعامل مع أزمات اللاعبين".