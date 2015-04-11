الأهلي: عبد الظاهر لاعب مثالي

أشاد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي بمهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر، نافيا دخوله في خلافات مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق.

ولا يشارك عبد الظاهر أساسيا في الأهلي هذا الموسم، مع تفضيل جاريدو الاعتماد على عماد متعب وبيتر إيبيموبوي ثم صلاح الدين سعيد.

وقال عبد الصادق للصحفيين اليوم السبت: "لا توجد أي مشاكل بين عبد الظاهر وجاريدو".

وتابع "عبد الظاهر لاعب مثالي في الأهلي .. فنيا وأخلاقيا".

واستدرك متما "ولكن يجب أن نوضح أن ضغط المباريات لا يمنح فرصة للجهاز الفني من أجل استغلال إمكانات كل اللاعبين، ولكن عبد الظاهر له دور في الفترة المقبلة مع الأهلي".