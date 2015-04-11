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​بالصور.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 10 دول

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​بالصور.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 10 دول ​بالصور.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 10 دول

 

بدأت فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للفنون الشعبية في دورته الأولي، اليوم السبت، بمشاركة فرق من 10 دول.

وبدأت فعاليات المهرجان بعروض فنية وطوابير عرض انطلقت من نادي التجديف المطل علي كورنيش النيل، انتهاءا بساحة معبد الأقصر الفرعوني بحضور العميد ايمن مدني، رئيس مجلس مدينة الطود، نيابة عن محافظ الأقصر، ومدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونائب عن سفارة سيريلانكا بالقاهرة.

وشهد الاحتفال عروض متنوعة للرقص والفنون الشعبية لفرق من دول 4 من اصل 10 دول مشاركة وهي “سيريلانكا والهند وبنجلاديشو كوريا الجنوبية الي جانب الفرق المصرية توشكي، والمحله، والأقصر، وقنا.

ومن المقرر أن تشارك فرق كينيا، وجنوب أفريقيا، وغانا، والأردن، وتونس، والجزائر في الحفل المسائي الرسمي الذي سيقام بقصر ثقافة الأقصر بحضور المحافظ محمد بدر.

وأكد مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر علي أن العروض الفنية ستستمر من اليوم السبت وحتي يوم الأربعاء القادم علي مسارح قاعة المؤتمرات وقصر ثقافة الأقصر والمدينة الشبابية بالطود وقصر ثقافة الطارف، ومركز شباب السلام بإسنا.

 

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