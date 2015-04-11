أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل دعوى بطلان بيع 20 % من أسهم تأسيس شركة الاتصالات لـ 6 يونيو

Google+ Print
تأجيل دعوى بطلان بيع 20 % من أسهم تأسيس شركة الاتصالات لـ 6 يونيو تأجيل دعوى بطلان بيع 20 % من أسهم تأسيس شركة الاتصالات لـ 6 يونيو

محكمة- أرشيفية

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسونة توفيق, تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، لجلسة 6 يونيه المقبل للإطلاع والرد.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، ببطلان عملية البيع، وأشار التقرير، الذي أعده مفوض الدولة، المستشار شادي حمدي الوكيل، إلى أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح.
> وأوضح التقرير أن ذلك أعقبه مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون شركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
> ولفت تقرير المفوضين إلى أن تلك المخالفات تكشف عن أن نشرة الطرح تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل النشرة من ناحية آخرى، وأودع التقرير الذي صدر في 44 صفحة، في الدعوي القضائية رقم 15926 لســـنة 65 ق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا