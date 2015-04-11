أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة طالب طعنه زميله بالمنيا

Google+ Print
إصابة طالب طعنه زميله بالمنيا إصابة طالب طعنه زميله بالمنيا

قسم شرطة مغاغة

أصيب طالب بالصف السادس الإبتدائى بالمنيا بطعنة فى الصدر داخل مدرسة إبتدائي بسبب الخلاف على قلم،وتم القبض على الطالب المتهم واستدعاء ولى أمره واحالة الطالب المصاب الى مستشفى مغاغة العام .

تلقى العميد أحمد عارف مأمور مركز شرطة مغاغة، إشارة من المستشفي العام، بوصول إبراهيم أشرف محمد حجازي البالغ من العمر١٢ عاما، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة شلقام الإبتدائية، ومقيم بقرية أبا البلد، التابعة لدائرة المركز،مصاب بجرح قطعي أسفل الصدر بالجانب الأيمن، وتم حجزه بالمستشفي وإتخاذ اللازم .

اتهم أحمد حسن علي البالغ من العمر12 سنة، زميله بالمدرسة، ومقيم بقرية أبا البلد، بإصابته بقطر في مشاجرة نشبت بينهما داخل الفصل الدراسي أثناء إنعقاد الحصة الأولى بسبب خلاف علي قلم جاف .

حرر عن الواقعة المحضر اللازم برقم 8830 لسنة 2015 جنح مركز مغاغة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا