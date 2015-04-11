إصابة طالب طعنه زميله بالمنيا

أصيب طالب بالصف السادس الإبتدائى بالمنيا بطعنة فى الصدر داخل مدرسة إبتدائي بسبب الخلاف على قلم،وتم القبض على الطالب المتهم واستدعاء ولى أمره واحالة الطالب المصاب الى مستشفى مغاغة العام .

تلقى العميد أحمد عارف مأمور مركز شرطة مغاغة، إشارة من المستشفي العام، بوصول إبراهيم أشرف محمد حجازي البالغ من العمر١٢ عاما، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة شلقام الإبتدائية، ومقيم بقرية أبا البلد، التابعة لدائرة المركز،مصاب بجرح قطعي أسفل الصدر بالجانب الأيمن، وتم حجزه بالمستشفي وإتخاذ اللازم .

اتهم أحمد حسن علي البالغ من العمر12 سنة، زميله بالمدرسة، ومقيم بقرية أبا البلد، بإصابته بقطر في مشاجرة نشبت بينهما داخل الفصل الدراسي أثناء إنعقاد الحصة الأولى بسبب خلاف علي قلم جاف .

حرر عن الواقعة المحضر اللازم برقم 8830 لسنة 2015 جنح مركز مغاغة.