أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع مُسن أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالأقصر

Google+ Print
مصرع مُسن أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالأقصر مصرع مُسن أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالأقصر

صورة أرشيفية

لقى مسن في العقد الثامن من عمره مصرعه ، اليوم السبت، دهسًا، تحت عجلات قطار” القاهرة- أسوان”، أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من ممر غير شرعي بقرية زرنيخ التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بمصرع محمد صلاح كرنبف 73 سنة دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من ممر غير شرعي.

وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي اسنا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا