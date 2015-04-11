مصرع مُسن أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالأقصر

لقى مسن في العقد الثامن من عمره مصرعه ، اليوم السبت، دهسًا، تحت عجلات قطار” القاهرة- أسوان”، أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من ممر غير شرعي بقرية زرنيخ التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بمصرع محمد صلاح كرنبف 73 سنة دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من ممر غير شرعي.

وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي اسنا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.