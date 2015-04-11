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تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ”ألتراس ربعاوي” إلى 14 أبريل

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ”ألتراس ربعاوي” إلى 14 أبريل تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ”ألتراس ربعاوي” إلى 14 أبريل

 

جنايات الجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ،  نظر أولى جلسات محاكمة5  متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين،لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ”ألتراس ربعاوي” للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها ، لـ 14 أبريل الجارى لتعذر حضور المتهمين لدواعى أمنية .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى .

يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام قد امر ، بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة الجنائية ، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ”ألتراس ربعاوي” للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.

ووجه لهم النائب العام، تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

وأشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وباشر التحقيق فريق من محققي نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمدي لإحدى المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية، ووضع النيران به عمدًا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.

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