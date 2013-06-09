استمرار اعتصام ترسانة بور توفيق.. ومفاوضات لإنهاء الأزمة

واصل موظفو وعمال ترسانة بور توفيق البحرية بالسويس التابعة لهيئة قناة السويس اعتصامهم وتوقفهم عن العمل لليوم الرابع، للمطالبة بالتراجع عن القرار الصادر من الهيئة بالتحقيق مع 30 عاملا وموظفا بالشركة لدخولهم ناديا اجتماعيا خاص بإداريى الهيئة مؤكدين أن هذا القرار أكبر دليل على التمييز بين عمال الهيئة مطالبين بالعدالة الاجتماعية بين الجميع، هذا ودخل المهندس حلمى عبد الوهاب مدير الشركة إلى مكتبه صباح اليوم دون مشاكل بعد أن تم منعه من قبل العمال يوم الخميس القادم.

على جانب آخر حضر لمقر الشركة عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة وعقد جلسة مفاوضات مع إدارة الشركة لإنهاء الأزمة الحالية، وأنه من المنتظر أن يتم تحديد موعد لعقد لقاء بين ممثلين عن العمال والإدارة بوزارة القوى العاملة لإنهاء اعتصام العمال والبت فى مطالبهم.

وفى هذا السياق تواصل قوات الجيش الثالث الميدانى والشرطة العسكرية من تأمين الشركة بالكامل بعد احتجاج العمال يوم الخميس، وغلق الأبواب ومنع مسئولى الشركة من الدخول إلى مكاتبهم اعتراضا على تجاهل مطالبهم.