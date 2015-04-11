تجديد حبس المتهمين بالإستيلاء على سيارة أموال شركة ايطالية للحراسة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس فرد أمن بإحدى العمارات، وصاحب محل قطع غيار للسيارات، 15 يوم على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة 13 مليون ونصف من سيارة الشركة الإيطالية لحراسة ونقل الأموال ،أثناء سيرهما بطريق الاوتوستراد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من كلٍ من عاطف أحمد عبد الباقى، 30 سنة، وكريم يحيى إبراهيم، 30 سنة، وخلف عبد الخالق 40 سنة، وعمرو السيد، 31 سنة، سائق، (أفراد أمن بالشركة الإيطالية لحراسة ونقل الأموال)، يفيد بأنهم حال استقلالهم السيارة رقم “ج ك ب 829″، باستلامهم مبلغ 13 مليون وخمسمائة ألف جنيه من شركة الغانم للصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لتسلمهما لفرع الشركة بمحافظة المنيا، وأثناء سيرهم بطريق الأوتوستراد اعترض طريقهم ثلاث سيارات ملاكى، لم يتمكنوا من التقاط أرقامها، وهددوهم بسلاح نارى “طبنجة”، واستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار”.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة لغز سرقة مبلغ 13 مليون جنيه ونصف، بالإكراه من إحدى سيارات نقل الأموال فى التبين، بقيام فرد أمن بنايل سيتى و3 مدربين كمال أجسام، و2 آخرين بتنفيذ الواقعة، بعد علمهم عن طريق المغافلة من أفراد الشركة بنقلهم أموال وخطوط سير السيارات ومواعيدها، وتبين تردد مجموعة من أفراد الشركة على صالة ألعاب رياضية كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.