التعرض لأحداث محزنة فى الطفولة يزيد خطر الإصابة بمرض السكر

كشفت دراسة سويدية حديثة، أن الأحداث الحياتية المسببة للضغط والتوتر التى قد يتعرض لها الإنسان فى الطفولة مثل انفصال الوالدين أو وفاة أو مرض أحدهما يمكن أن تزيد خطر إصابته بمرض السكر من النوع الأول بثلاثة أمثال.

وحللت الدراسة، التى قام بها باحثون من جامعة لينكوبينج، أكثر من 10 آلاف أسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و14 عاما، أصيبوا بالفعل بمرض السكر من النوع الأول، ثم نظر الباحثون فى الأحداث الكبرى المسببة للضغوط التى قد تكون تلك الأسر قد تعرضت لها ومدى الدعم الذى أظهره أفراد كل أسرة لبعضهم البعض أثناء تلك الأحداث المؤلمة.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى تلجراف/ البريطانية، إنه نظرا لعدم إمكانية تجنب التعرض لأحداث مسببة للضغوط والحزن، يحتاج أفراد الأسرة إلى إظهار الدعم لبعضهم البعض حتى تجاوز الأزمة أو الحصول على دعم خارجى إذا لزم الأمر.

وأوضحت الدراسة أنه بينما لا تعرف أسباب الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، فإنه فى العادة يكون مسبوقا بهجوم الجهاز المناعى للجسم وقتله لخلايا بيتا فى البنكرياس، التى تنتج الأنسولين.

ويشير الباحثون إلى أن الأحداث المؤلمة المسببة للتوتر خلال الطفولة يمكن أن تسهم فى إجهاد خلايا بيتا بسبب زيادة مقاومة الأنسولين، إلى جانب زيادة طلب الجسم للأنسولين بسبب وجود رد فعل نفسى لهذا التوتر، مثل ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المسئول عن التوتر.