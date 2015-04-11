الفازلين الطبى وتجنب شمس الظهيرة لحمايتك من حساسية الجلد فى الصيف

ارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة سطوع الشمس أحد العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بالأمراض الجلدية خلال فصل الصيف، ومنها الحساسية الجلدية التى تؤدى لحدوث تورم واحمرار بالوجه.

قال الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية التناسلية والذكورة والعقم، إن الحساسية الجلدية أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بالمناطق المكشوف من الجسم مثل الوجه واليدين.

أعراض الإصابة بالحساسية الجلدية

طرق علاج الحساسية الجلدية

أهم طرق الوقاية لإصابة بالحساسية الجلد

>ويستكمل د.قدح قائلا "تظهر أعراض الإصابة بالحساسية الجلدية لأصحاب البشرة البيضاء فى صورة احمرار وتورم بالوجه، بينما أصحاب البشرة الداكنة تظهر فى صورة تصبغ واسمرار كما تزاد فى أنواع البشرة الحساسة".>لذلك ينصح د. قدح فى حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لتلقى المريض العلاج المناسب وهو عبارة عن:>1)وصف دهانات موضعية التى تحتوى على مشتقات الكورتيزون المتوسطة القوى والمناسب للبشرة الوجه.>1) استعمال المرطبات الحديثة من خاصة من النوع الجيل الثالث والتى تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها بصورة جيدة.>3)الفازلين الطبى العازل للشمس للمحافظة على البشرة كما يعتبر من أفضل المرطبات وأرخصها ثمنا والذى لا يفضل البعض استخدامها بسب تكون طبقة ذهنية على البشرة.>4)فى الحالات الشديدة التى لا تستجيب لعلاج الموضعى يتم استخدام بعض الأدوية الذى يتم تناولها عن طريق الفم.>ويتابع د. قدح قائلا "هناك بعض الإرشادات والنصائح للوقاية من التعرض لإصابة بالحساسية الجلدية وأهمها:>1)استخدام كريمات الحماية العازلة للشمس.>2)الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس بأوقات الذروة ما بين الساعة 11 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.