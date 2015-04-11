"سانا":8 قتلى و47 جريحا فى اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على حلب

ارتفع عدد شهداء الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حى السليمانية والسيد على بحلب إلى ثمانية قتلى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر فى قيادة الشرطة أن تنظيمات إرهابية تكفيرية مرتبطة بنظام أردوغان أطلقت قذائف صاروخية على حيى السليمانية والسيد على بمدينة حلب مما أوقع عشرات الضحايا بين المدنيين.

وأفاد المصدر أن إرهابيين يتحصنون فى مدينة حلب القديمة أطلقوا عدة قذائف صاروخية سقطت على شوارع الكلاس والأسرة السعيدة والرام مقابل مدرسة حاتم الطائى ومخزن الإخاء فى حيى السليمانية والسيد على بمدينة حلب ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وجرح 47 آخرين.

وأضاف المصدر أن الاعتداء الإرهابى أدى إلى تهدم عدد من المبانى والحاق حرائق وأضرار مادية كبيرة فيها وبالممتلكات العامة والخاصة.

وكان إرهابيون قد استهدفوا فى 23 من الشهر الماضى حى الجميلية وشارع بارون بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا معظمهم من الأطفال وجرح 30 شخصا ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

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