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ضبط صاحب مخبز بسوهاج يستخدم مكينة صرف الخبز بمخبز آخر غير مرخص بغرض التربح

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ضبط صاحب مخبز بسوهاج يستخدم مكينة صرف الخبز بمخبز آخر غير مرخص بغرض التربح ضبط صاحب مخبز بسوهاج يستخدم مكينة صرف الخبز بمخبز آخر غير مرخص بغرض التربح

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

وجه السيد وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتشديد الدور الرقابي علي منظومة توزيع الخبز المدعم علي البطاقات التموينية ،

تلقي اللواء ابراهيم صابرمدير أمن سوهاج اخطاراً بورود معلومات لإدارة مباحث أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو / خالد محمد أحمد 48 سنة مستأجر مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز أخميم ملك المدعو تكلا خليل يوسف بغلق المخبز البلدي المدعم وأستخدام ماكينة صرف الخبز بأحد المخابز الغير مرخصة بدائرة قسم أول سوهاج وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم مداهمة المخبز الغير مرخص وضبط المتهم المذكور بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بسوهاج وبحيازته ماكينة صرف الخبز أثناء استخدامها في بيع الخبز وبالفحص تبين وجود رصيد خبز بالماكينة جاري حصره .

تم التنسيق مع شركة سمارت المختصة بذلك لحصر وتحديد الكمية المتصرف فيها المذكور من الدقيق البلدي للحصول علي فروق الدعم من الدولة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط قرر قيامه بذلك بقصد التربح بطريقة غير مشروعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2726 جنح قسم أول سوهاج وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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