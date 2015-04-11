السفير المصرى يلتقى رئيس ميناء لومى البحرى ورئيس سلطة الطيران المدنى

إلتقى كريم شريف سفير مصر في لومي 8 ابريل 2014 الماضي رئيس ميناء لومى البحرى الجديد الأدميرال البحرى فوجنان ادمينون، حيث تناولت المقابلة سبل دعم العلاقات الثنائية فى مجال النقل البحرى وتعزيز التعاون فى مجال الشحن من خلال إنشاء خطوط ملاحة مباشرة، وكذا كيفية الإستفادة من قناة السويس الجديدة والميناء الجديد بلومى بإعتباره نقطة إلتقاء جديدة هامة فى منطقة غرب إفريقيا وتفعيل دورهما فى تعزيز الإستثمارات المشتركة، فضلا عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين هيئة النقل البحرى المصرية وميناء لومى الجديد.

وإلتقى 9 ابريل الجارى مع رئيس سلطة الطيران المدنى التوجولية الكولونيل لاتا جناما، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى والطيران المدنى وكذا تفعيل مذكرة التفاهم وإتفاق التعاون الموقع بين مصر وتوجو فى أكتوبر 2014. كما قام الكولونيل لاتا بإصطحاب السفير المصرى فى جولة بالمطار الجديد قبيل إفتتاحه مؤكدا على الرغبة التوجولية القوية فى التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة فى مجال التدريب وإدارة المطار الجديد، كما أعرب عن أمله فى مساهمة شركة مصر للطيران فى حركة الركاب القادمة سواء بنقل الحجاج أو بالتوقف فى المطار الجديد.

من جانبه، أكد السفير المصرى لكلا من رئيس الميناء البحرى التوجولى ورئيس سلطة الطيران المدنى على تطلع القاهرة وإستعدادها الكامل للتعاون مع توجو فى مجالى النقل الجوى والبحرى، وكذا تطلعها للزيارة المرتقبة لوزير النقل والبنية التحتية التوجولى تلبية للدعوة الموجهة إليه من وزير الاسكان.