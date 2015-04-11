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الزند يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي القضاة لدورة ثالثة

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الزند يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي القضاة لدورة ثالثة الزند يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي القضاة لدورة ثالثة

المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة

 

تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة ، بأوراق ترشحه صباح اليوم السبت،  لخوض الانتخابات على رئاسة نادي القضاة، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في انتخابات التجديد الكلي لعضوية مجلس إدارة النادي، والتي ستجري في 29 مايو المقبل.

وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد نادر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قد بدأت اليوم في تلقي أوراق وطلبات الترشح والتي ستستمر حتى الخميس المقبل، وذلك لاختيار رئيس النادي و 16 عضوا بمجلس الإدارة، من بينهم 5 مقاعد عن المستشارين بمحاكم النقض والاستئناف، وعضو واحد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد عن النيابة العامة، و 5 مقاعد عن الرؤساء بالمحاكم والقضاة.

وكان عدد كبير من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم قد عقدوا اجتماعا موسعا في الأيام الماضية، وقبل الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النادي، طالبوا خلاله المستشار الزند بالترشح لدورة جديدة لاستكمال الانجازات التي كان قد بدأها هو مجلسه، وتقديرا لدوره في الدفاع عن الشرعية الدستورية والقانونية وعن القضاة، والحفاظ على استقلالهم وعدم السماح بالمساس بهم أو بحقوقهم المكتسبة.

وتضم لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة في عضويتها كل من المستشارين: حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، وإبراهيم الميهي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وياسر الهمشري نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد أنيس نائب رئيس محكمة النقض.

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