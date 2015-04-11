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جامعة الأزهر : نهنئ المسيحيين بـ “عيد القيامة” .. والعمل مستمر دون إجازات لدعم خطة الدولة

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جامعة الأزهر : نهنئ المسيحيين بـ “عيد القيامة” .. والعمل مستمر دون إجازات لدعم خطة الدولة جامعة الأزهر : نهنئ المسيحيين بـ “عيد القيامة” .. والعمل مستمر دون إجازات لدعم خطة الدولة

الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر

أعلن الدكتورعبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر، أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر في بعض وسائل الإعلام من أن غداً الأحد أجازة رسمية بالجامعة وكلياتها.

وأوضح عزب  - في بيان صحفي – أن الجامعة وجميع كلياتها بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي وحدة واحدة وتسير على نظام واحد وتحكمها قرارات واحدة، مشيراً إلى أن الجامعة تسير طبقاً لخطة الدولة التي تنطلق من الحفاظ على العمل واحترام القوانين.

وأضاف البيان “وبهذه المناسبة تتقدم جامعة الأزهر بالتهنئة لجميع المصريين بقدوم الربيع كما تتقدم الجامعة للإخوة المسيحين بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد القيامة”.

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