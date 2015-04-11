جمعة : لن يلعب في الأهلي إلا “اللي هايموت نفسه”

شدد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها الفريق، مشيراً إلى ضرورة بذل مجهود مضاعف من جميع لاعبي الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار جمعة حسبما ذكر موقع يلا كورة الرياضى ،إلى ضرورة اقتناص الفريق لنقاط جميع المباريات المقبلة في الدوري المصري، مشيراً إلى أن الحديث عن تحديد بطل المسابقة مازال مبكراً.

وبدأ وائل جمعة تصريحاته قائلاً: ” الدوري مازال في الملعب، الحديث عن بطل المسابقة في الوقت الحالي مازال مبكراً، البطل لم يحدد بعد وكل شيء وارد في كرة القدم “.

وعن المطلوب من لاعبي الأهلي في الفترة المقبلة، قال جمعة: ” يجب عدم خسارة أي نقطة في الفترة المقبلة، سنلعب للفوز بجميع المباريات “.

وأكمل: ” دائما ما نعقد جلسات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز بالمباريات، لكن، لن يلعب في الأهلي إلا – اللي هايموت نفسه في الملعب -”.

وتطرق وائل جمعة للحديث عن المباراة الأفريقية المقبلة للأهلي، والتي سيلتقي خلالها مع المغرب التطواني، حيث قال: ” الفريق المغربي قوي ومواجهته ستكون صعبة، هكذا تكون جميع المباريات أمام أندية الشمال الأفريقي “.

وأتم: ” نضع تركيز كبير على المباراة من أجل عبورها والتأهل إلى دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي “.