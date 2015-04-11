أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جمعة : لن يلعب في الأهلي إلا “اللي هايموت نفسه”

Google+ Print
جمعة : لن يلعب في الأهلي إلا “اللي هايموت نفسه” جمعة : لن يلعب في الأهلي إلا “اللي هايموت نفسه”

شدد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها الفريق، مشيراً إلى ضرورة بذل مجهود مضاعف من جميع لاعبي الفريق في الفترة المقبلة.

وائل جمعة  مدير الكرة بالنادى الأهلى

وأشار جمعة حسبما ذكر موقع يلا كورة الرياضى ،إلى ضرورة اقتناص الفريق لنقاط جميع المباريات المقبلة في الدوري المصري، مشيراً إلى أن الحديث عن تحديد بطل المسابقة مازال مبكراً.

وبدأ وائل جمعة تصريحاته قائلاً: ” الدوري مازال في الملعب، الحديث عن بطل المسابقة في الوقت الحالي مازال مبكراً، البطل لم يحدد بعد وكل شيء وارد في كرة القدم “.

وعن المطلوب من لاعبي الأهلي في الفترة المقبلة، قال جمعة: ” يجب عدم خسارة أي نقطة في الفترة المقبلة، سنلعب للفوز بجميع المباريات “.

وأكمل: ” دائما ما نعقد جلسات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز بالمباريات، لكن، لن يلعب في الأهلي إلا – اللي هايموت نفسه في الملعب -”.

وتطرق وائل جمعة للحديث عن المباراة الأفريقية المقبلة للأهلي، والتي سيلتقي خلالها مع المغرب التطواني، حيث قال: ” الفريق المغربي قوي ومواجهته ستكون صعبة، هكذا تكون جميع المباريات أمام أندية الشمال الأفريقي “.

وأتم: ” نضع تركيز كبير على المباراة من أجل عبورها والتأهل إلى دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا