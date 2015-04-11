تأجيل دعوى بيع شركة مصر للمشروعات الكهربائية وفرض الحراسة القضائية لـ٦يونيو

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مدحت السيد راغب ونهاد محمد إحسان، والتى تطالب بوقف تنفيذ عقد البيع وفرض الحراسة القضائية على شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا"، لجلسة ٦ يونيو المقبل للإطلاع والرد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٣١٧٥ لسنة ٦٦ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وآخرين، حيث ذكرت أن العقد تم إبرامه بتاريخ ١٥ مايو ١٩٩٧، طالبت بإلغاء قرار تعيين لجنة من المختصين لإدارة الشركة.