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إصابة 6 أفراد فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

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إصابة 6 أفراد فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إصابة 6 أفراد فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية
أصيب 6 أفراد من عائلتين بقرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا، يفيد من وقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة هولة، طرف ثانى عائلة صقر، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه، وذلك بسبب خلافات على الجيرة ونتج عنها إصابة 6 أفراد من الطرفين، تم نقل المصابين إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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