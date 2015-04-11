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ضبط 8345 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1720 حالة إشغالات بالمنوفية

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ضبط 8345 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1720 حالة إشغالات بالمنوفية ضبط 8345 مخالفة مرورية متنوعة وإزالة 1720 حالة إشغالات بالمنوفية
قام قسم شرطة المرافق بالمنوفية والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكل مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير عدد 289 محضر إشغالات وعدد 321 حالة ضبط وعدد 1720 إزالة إشغالات.

وفى السياق نفسه قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كل أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 8345 مخالفة مرورية تراوحت بين 1193 انتظار خاطئ و425 قيادة بدون رخصة و369 سير بدون رخصة تسيير و20 سير بدون لوحات، كما تم سحب 491 دراجة نارية، كما تم حجز 205 دراجات نارية، كما قامت حملة الرادار بضبط 103 حالات تجاوزت السرعة القانونية.

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مصر 365