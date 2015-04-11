وفاة مجند إثر هبوط بالدورة الدموية أثناء مأمورية بمجمع محاكم بنى سويف

لفظ عادل رمضان محمد، 38 سنة عريف مجند -سائق- بقسم شرطة بنى سويف يقيم بقرية إهناسيا الخضراء مركز بنى سويف، أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى قسم الاستقبال بالمستشفى العام، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده بمجمع المحاكم برفقة قوة من الشرطة لعرض متهمين على النيابة. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة، وصرح المستشار تامر الخطيب، محامى عام نيابات بنى سويف، بدفن الجثة.

من ناحيته أكد اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، لـ"اليوم السابع"، أن المجند شعر بهبوط وآلام فى القلب أثناء تواجده بمأمورية فى مجمع المحاكم فتم نقله إلى المستشفى العام، ولكنه فارق الحياة فور وصوله، وبتوقيع الكشف الطبى عليه قرر الأطباء تعرضه لأزمة قلبية نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وأن الوفاة طبيعية.

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