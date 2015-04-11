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مسلحون حوثيون يقتحمون دارا للقرآن ويختطفون حارسه جنوبي اليمن

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مسلحون حوثيون يقتحمون دارا للقرآن ويختطفون حارسه جنوبي اليمن مسلحون حوثيون يقتحمون دارا للقرآن ويختطفون حارسه جنوبي اليمن

أرشيفية

اقتحم مسلحون حوثيون، السبت، دارا لتحفيظ القرآن الكريم، واختطفوا حارسه في محافظة شبوة جنوبي اليمن، بحسب شهود عيان، بحسب الأناضول.

وأفاد الشهود بأن مسلحين حوثيين اقتحموا دار البيحاني لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة بيحان بمحافظة شبوة واختطفوا حارسه، مشيرين إلى أنه تم نقل حارس الدار إلى جهة مجهولة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ولم يتسن أخذ تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ما أفاد به شهود العيان.

وسبق أن نفذ مسلحون حوثيون عمليات اقتحام عدد من دور القرآن في محافظات يمنية، كان آخرها الخميس الماضي عندما اقتحم مسلحو الحوثي دارا لتحفيظ القرآن في مديرية يريم بمحافظة إب وسط البلاد واختطفوا مديره و15 طالباً بدعوى احتواء هذه الدور على ما تصفها الجماعة “عناصر تكفيرية”.

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