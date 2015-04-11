وزير الخارجية الليبى: الحكومة الشرعية ملتزمة بالحل السياسى

أكد وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى مجددا التزام حكومته الشرعية بمبدأ الحل السياسى للازمة التى تعصف ببلاده. وقال الدايرى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت ـ إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد التزامه أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وممثله عن ليبيا برناردينو ليون بل وامام الشعب الليبى الالتزام بالحل السياسى.

جدير بالذكر أن كلا من المغرب والجزائر يحتضنان منذ مارس حوارا بين الأطراف الليبية برعاية ليون الذى يحاول التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وطنية بين طرفى النزاع فى ليبيا.

>ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل جولة جديدة من الحوار الليبى فى الجزائر.

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