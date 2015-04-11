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وفد سعودى يزور افغانستان لاستئناف استقدام العمالة بعد توقف 37 عاما

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وفد سعودى يزور افغانستان لاستئناف استقدام العمالة بعد توقف 37 عاما وفد سعودى يزور افغانستان لاستئناف استقدام العمالة بعد توقف 37 عاما
بدأت المملكة العربية خطوات عملية لاستئناف استقدام العمالة من أفغانستان، بعد توقف دام لأكثر من 37 عاماً، حيث يبحث وفد حكومى مكون من أربع وزارات حالياً مع المسئولين الأفغان الجوانب الفنية لإصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة الأفغانية.

وقالت صحيفة"الوطن"، السعودية اليوم السبت أن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وصلت إلى كابول قبل يومين، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة، ومن ثم رفع نتائج المحادثات للجهات العليا لاتخاذ القرار النهائى.

وكانت وزارة العمل تقدمت فى وقت سابق بمقترح لإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة الأفغانية، لسد حاجة السوق، بعد دراسة الملف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الأمر.

يشار إلى أن نحو 300 ألف أفغانى يعملون حالياً بالمملكة بجوازات صادرة من دول مجاورة لأفغانستان، مثل باكستان، وأن بعضهم دفع مبالغ كبيرة للحصول على جوازات مزورة من تلك الدول ليتمكنوا من العمل بالمملكة.
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