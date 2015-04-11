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وزير خارجية اليمن:الوضع فى البلاد لا يحتمل الحياد

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وزير خارجية اليمن:الوضع فى البلاد لا يحتمل الحياد وزير خارجية اليمن:الوضع فى البلاد لا يحتمل الحياد
أكد وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين أن بلاده تحترم قرار البرلمان الباكستانى الرافض للمشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"..لافتا إلى أن الوضع فى اليمن لا يحتمل الحياد.

وقال ياسين ـ فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الاخبارية باللغة العربية اليوم السبت ـ " إن البرلمان الباكستانى لديه وجهة نظر بخصوص المشاركة البرية أو ما شابه ذلك ولسنا فى خلاف مع أية دولة لديها وجهة نظر، لكننا نشرح أن ما يحدث فى اليمن لا يمكن لأى شخص عاقل أن يقف فيه على الحياد".

وأضاف ياسين قائلا" إن التزام الحياد عندما تكون هناك مشكلة سياسية لأطراف لا تستخدم العنف ولا تستهدف المدنيين".

وأكد وزير الخارجية اليمنى أنه لا توجد ضرورة حاليا لهجوم برى على البلاد لدحر الحوثيين، موضحا أن الحوثيين لا يسيطرون على اليمن كما يشاع، وأنهم يفقدون سيطرتهم على الأرض بسبب عاصفة الحزم.

يذكر أن البرلمان الباكستانى قد صوت أمس "الجمعة " بالإجماع لصالح قرار يحث على التزام الحياد فى النزاع الدائر فى اليمن، رافضا المشاركة فى التحالف العسكرى العربى ضد الحوثيين.

كما عبر عن الدعم للمملكة العربية ، مؤكدا أنه فى حالة انتهاك سلامة أراضيها أو وجود أى تهديد للحرمين الشريفين فإن باكستان ستقف كتفا بكتف مع السعودية وشعبها.
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مصر 365

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