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انطلاق مهرجان "طفل الأقصى" بمشاركة الآلاف من "عرب 48"

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انطلاق مهرجان "طفل الأقصى" بمشاركة الآلاف من "عرب 48" انطلاق مهرجان "طفل الأقصى" بمشاركة الآلاف من "عرب 48"
توافد الآلاف من أهل الداخل الفلسطينى (عرب 48) والقدس المحتلة صباح اليوم السبت، إلى المسجد الأقصى المبارك للمشاركة فى مهرجان صندوق طفل الأقصى الـ13 عبر حافلات انطلقت من مناطق الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية.

وذكر مركز "كيوبرس" الاعلامى المختص فى شئون القدس أن "مؤسسة البيارق" لإحياء المسجد الأقصى وفرت 230 حافلة لنقل المصلين من مناطق الداخل الفلسطينى إلى المسجد الأقصى المبارك.
>وأضاف المركز أن فعاليات المهرجان انطلقت صباح اليوم وانتشر الأطفال فى ساحات المسجد الأقصى ومساجده، وبدأوا برسم رسوماتهم المختلفة.

و"مهرجان طفل الأقصى" هو نشاط تفاعلى سنوى ضخم يقام فى رحاب المسجد الأقصى المبارك بهدف ربط الأطفال بقضية المسجد الأقصى وما يعيشه من واقع أليم بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلى.

ويتخلل المهرجان كلمات خطابية ونشاطات ترفيهية وفقرات فنية إبداعية لأطفال الداخل الفلسطينى والقدس مثل الرسومات والأناشيد والشعر والعروض المسرحية.
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مصر 365