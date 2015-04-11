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العرقسوس يقوى جدار المعدة ويهدئها ويحميها من القرحة

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العرقسوس يقوى جدار المعدة ويهدئها ويحميها من القرحة العرقسوس يقوى جدار المعدة ويهدئها ويحميها من القرحة
العرقسوس هذا المشروب المنعش البارد، ينصح الأطباء بتناوله على الدوام، إلا لمن يعانى من مشكلات فى معدل ضغط الدم بشكل عام، أو مرضى ضغط الدم المرتفع.

فوائد العرقسوس


>وتنصح الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة، بتناول العرقسوس فى هيئته السائلة الباردة، والتى توفر امتصاصا سهلا وسريعا لمكوناته، وبذلك يمد الجسم بعناصر تفيد فى بناء العظام وتقويتها، فهو مشروب جيد لتحسين حالة المفاصل والتخلص من آلام العظام والجسم بشكل عام.

العرقسوس مفيد للمعدة


>وأضافت نيفين موضحة أن العرقسوس أحد أهم المشروبات الهادئة على المعدة والمفيدة لها، والتى تساعد على حمايتها وعلاج التهاباتها المحتملة، فالعرقسوس يعمل على تهدئة جدار المعدة، ويخفف من التهابات وقرح الأمعاء بشكل فعال.

ولذا تنصح أخصائية الباطنة بضرورة الحرص على تناول العرقسوس مرة على الأقل أسبوعيا لمن يعانى من مشكلات فى الأمعاء، كبديل جيد للمشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاى، مع مراعاة قياس ضغط الدم بشكل متكرر، وإذا لوحظ خلل أو ارتفاع فى نسبته يفضل التوقف عن شرب العرقسوس واستشارة مختص.

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