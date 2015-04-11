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ارتفاع معدلات انتشار الأمراض بين السائقين

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ارتفاع معدلات انتشار الأمراض بين السائقين ارتفاع معدلات انتشار الأمراض بين السائقين
حذرت دراسة طبية من أن السائقين لديهم أعلى معدل انتشار للأمراض، بما فى ذلك السمنة وضغط الدم المرتفع، بالمقارنة بالمهنيين العاملين فى مجال مهنية أخرى، وفقا لأحدث الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد.

وقالت التقاير الصادرة عن الدراسة أن السائقين الاكثر عرضة لضغط الدم المرتفع ومستويات أعلى من التوتر أحد أهم العوامل المساهمة فى الإصابة بالأمراض الوفاة المبكرة متأثرين بمشاكل فى القلب والأوعية الدموية.

فقد أجريت الدراسة من قبل مركز دولى للتميز فى أمراض البدانة والتمثيل الغذائى، على أكثر من 1,670 سائق فى الفئة العمرية من 35 وحتى 65 عاما.

وأرجع الباحثون إلى أن السبب وراء ذلك هى تعرض السائقين للإهتزاز كامل للجسم، وعادم الديزل، فضلا عن الضوضاء مع الحفاظ على حالة تشبه القتال من أجل التعامل مع الركاب وتعكر المزاج قيادة السيارات بسرعات جنونية.

كما كشفت الدراسة أن 27% من السائقين يتعرضون للتمثيل الغذائى لديهم إلى الإضطراب مع التقدم فى العمر، مشيرا إلى معدلات أسرع من الشيخوخة.

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مصر 365