الإمارات وعٌمان تحبطان 5 عمليات لترويج المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وحدات مكافحة المخدرات بالقيادات العامة للشرطة من ضبط 13 كيلو جراما من مخدر الهيروين و34 ألف قرص مخدر والقبض على 9 أشخاص من مروجي المخدرات في 5 عمليات نفذت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان الشقيقة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وقال العقيد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية إن عناصر مكافحة المخدرات بالوزارة وجهوا ضربة قاصمة لتجار المخدرات بإحباطهم تهريب الكمية المضبوطة نتيجة للتعاون المستمر مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان الشقيقة.. مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت نتيجة للخبرات والكفاءات الكبيرة التي يتمتع بها عناصر مكافحة المخدرات في التصدي لعصابات التهريب.

وأكد العقيد السويدي حرص القيادة الشرطية في وزارة الداخلية وفق توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تعزيز التعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية لمكافحة المخدرات والوقوف صفا واحدا في التصدي لها وعزم وحرص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة على أن يظل الوطن آمنا وأبناؤه في منأى عن أي نشاط إجرامي يتصل بتجارة وتهريب وترويج أو تعاطي المخدرات ومواجهة تجار ومهربي المخدرات ومروجيها مهما حاولوا أو ابتدعوا من طرائق وأساليب لترويج تجارتهم الإجرامية والحرص على تحصين مجتمع الإمارات وأبنائه من تلك الآفة الخطرة.

وقال إن دولة الإمارات حققت بفضل من الله ثم جهود قيادتها العليا إنجازات كبيرة محليا ودوليا في مجال مكافحة المخدرات بشهادة وإشادة الجهات والأوساط الدولية المعنية في مختلف القارات والتي ثمنت الدور المميز للإمارات في مكافحة المخدرات وتعاونها غير المحدود في هذا الجانب.

وقدم العقيد السويدي الشكر والتقدير إلى المسؤولين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان الشقيقة على تعاونهم المستمر مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية الذي أثمر عن إحباط تلك العمليات.. مثنيا على الدور الذي تقوم به السلطات العمانية على مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات ..مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق مع الأشقاء بدول مجلس التعاون باعتبار المجتمع الخليجي جسدا واحدا مؤتمنين على حماية أمنه واستقراره من آفة المخدرات.. لافتا إلى أن أجهزة مكافحة المخدرات في دول التعاون تعمل كجهاز واحد لمواجهة شبكات تهريب المخدرات.

وقال العقيد سعيد السويدي إنه ومن خلال متابعة المعلومات الواردة من الجهات المعنية بسلطنة عمان الشقيقة أثمرت العمليتان الأولى والثانية عن ضبط 12 كيلو و500 جرام من الهيروين بحيازة شخصين من الجنسية العربية والإفريقية في إمارتي أم القيوين وعجمان وضبط 2500 قرص مخدر بإمارة أم القيوين.

وفي العمليتين الثالثة والرابعة تم ضبط نصف كيلو من الهيروين بحيازة سيدتين من الجنسية الإفريقية وضبط 22 ألفا و500 قرص مخدر بحيازة 3 أشخاص من الجنسية العربية في إمارة دبي.

أما في العملية الأخيرة في إمارة رأس الخيمة فقد تم ضبط 9000 قرص مخدر بحيازة شخصين من الجنسية العربية والآسيوية.

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