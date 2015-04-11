"تـمرد السويس" تتضامن مع عمال الزيوت المتكاملة المفصولين

أصدرت أمانة حركة تمرد بالسويس، اليوم السبت، بيانا للتضامن مع عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس المفصولين.

وأضاف البيان أن هناك قرارا صادرا من الشركة بفصل 480 عاملا، مطالباً الحكومة المصرية ووزيرة القوى العاملة بالتدخل والتحقيق بالواقعة وإنصاف العمال وحمايتهم.

واختتم البيان بالقول: "ممثلو تمرد قاموا بالتواصل مع نقابة العاملين بشركة الزيوت المتكاملة، وسيتم تشكيل لجنة للعمل على عودة العمال للشركة فى أسرع وقت وبحث مطالبهم كافة".

كان اللواء العربى السروى محافظ السويس رفض منذ شهر ونصف طلبا من إدارة شركة الزيوت المتكاملة بغلق المصنع وتسريح العمال بداعى الخسائر المالية التى تشهدها الشركة عقب الحريق الضخم الذى شهدته مصانع الشركة التاريخية فى 30 أكتوبر 2014.