ضبط 259 قطعة سلاح و161 تاجر مخدرات و10 سيارات مسروقة خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 86 قطعة سلاح نارى عبارة عن 14 بندقية آلية وبندقية رصاص و35 بندقية خرطوش و6 طبنجات و30 فرد محلى الصنع و411 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 173 قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الحملات فى ضبط 161 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 546,825 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 14,673 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت (696 جراما) و5769 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين ارتكبوا 3 حوادث سرقات متنوعة وضبط 51 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و18 مراقب هارب وضبط 10 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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