الحماية المدنية بسوهاج تتمكن من إخماد حريق نشب بحوش منزلين دون إصابات‎

تمكنت الحماية المدنية بسوهاج من إخماد حريق نشب بحوش منزلين بناحية شطورة دون إصابات.

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بناحية شطوره – دائرة المركز، بانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل المدعو / همام السيد همام بخيت 56 سنة فلاح وإمتد لحوش ملحق بمنزل ملك المدعو/ أحمد موسي عبد الرازق 55 سنة فلاح – ويقيمان بذات الناحية، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي نفوق 2 رأس ماعز وإحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ، وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من حوش الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .