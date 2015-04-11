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الحماية المدنية بسوهاج تتمكن من إخماد حريق نشب بحوش منزلين دون إصابات‎

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الحماية المدنية بسوهاج تتمكن من إخماد حريق نشب بحوش منزلين دون إصابات‎ الحماية المدنية بسوهاج تتمكن من إخماد حريق نشب بحوش منزلين دون إصابات‎

أرشيفية

تمكنت الحماية المدنية بسوهاج من إخماد حريق نشب بحوش منزلين بناحية شطورة دون إصابات.

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بناحية شطوره – دائرة المركز، بانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل المدعو / همام السيد همام بخيت 56 سنة فلاح وإمتد لحوش ملحق بمنزل ملك المدعو/ أحمد موسي عبد الرازق 55 سنة فلاح – ويقيمان بذات الناحية، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي نفوق 2 رأس ماعز وإحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ، وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من حوش الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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