23 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة السويس

قال الدكتور سيد الشرقاوي نائب رئيس جامعة السويس أنه تم تحديد موعد يوم 23 مايو لبدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات على أن تنتهي 17 يونيو قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف نائب لرئيس الجامعة فى تصريحات أنه تم التنسيق مع جميع الاساتذة بالكليات السبعة التى تشملهم الجامعة على الانتهاء من المنهج الدراسي قبل الامتحانات وتحديد موعد الامتحانات العملية للأقسام بالكليات المتخصصة.

وتابع أنه تم تحديد مواعيد أمتحانات طلاب الجمعة المفتوحة وعددهم 1500 طالب فيما يبلغ الطلاب النظامية بكليات الجامعة 10 الأف طالب.