مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 27 ألفا و614 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 27614 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 286 حكم جناية من بينهم محكوم عليه بالإعدام و12803 أحكام حبس جزئية، و2326 حكم حبس مستأنف، و8456 حكم غرامة و3743 حكم مخالفة.