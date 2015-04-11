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وصول شحنة مساعدات طبية جديدة من الصليب الأحمر إلى صنعاء

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وصول شحنة مساعدات طبية جديدة من الصليب الأحمر إلى صنعاء وصول شحنة مساعدات طبية جديدة من الصليب الأحمر إلى صنعاء
وصلت صنعاء اليوم السبت طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر محملة ب35.6 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الاغاثة، لمساعدة ضحايا النزاع فى اليمن.

تحمل الطائرة الشحنة الثانية من المساعدات التى نجحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى ايصالها جوا خلال يومين إلى اليمن الذى يشهد معارك وغارات جوية يشنها تحالف عربى بقيادة ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت الناطقة باسم اللجنة مارى كلير فغالى أن "هذه الشحنة الجديدة تزن 35,6 طنا بينها 32 طنا من المساعدات الطبية والبقية معدات لتنقية المياه ومولدات الكهرباء وخيام".

وكانت طائرتان تحملان مساعدات طبية، الاولى تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر والثانية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) هبطتا فى صنعاء الجمعة.

من جانبها، طلبت الامم المتحدة الجمعة "هدنة انسانية فورية لبضع ساعات" على الاقل يوميا فى اليمن للسماح بنقل مزيد من المساعدات إلى البلاد حيث قالت أن الوضع "يتدهور ساعة بعد ساعة".
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مصر 365

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