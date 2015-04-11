المقاومة الشعبية تلقى القبض على ضابطين إيرانيين يقودان عمليات للحوثيين

أفادت قناة العربية، أن المقاومة الشعبية فى عدن تمكنت من إلقاء القبض على ضابطين إيرانيين يقودان العمليات العسكرية لميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وأشارت القناة إلى اعتقال الضابطين الإيرانيين فى منطقتى خور مكسر وعلى مداخل المعلا ويحملان رتبة عقيد ونقيب، مضيفة أن الضابط الذى يحمل رتبة نقيب اسمه شهبور بحسب الوثائق التى يحملها، أما العقيد هو قاسمه آصف زاده.

-مقاتلات "عاصفة الحزم" تقصف قاعدة"الديلمى" الجوية بصنعاء

>