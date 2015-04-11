أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة: تخصيص خطى أوتوبيس لربط المرج بوسط القاهرة

Google+ Print
محافظ القاهرة: تخصيص خطى أوتوبيس لربط المرج بوسط القاهرة محافظ القاهرة: تخصيص خطى أوتوبيس لربط المرج بوسط القاهرة
أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، عن تخصيص خطى أوتوبيس للنقل العام لربط المرج بوسط القاهرة، حيث تقرر تسيير خط أوتوبيس من مؤسسة الزكاة لميدان العتبة مروراً بميدان العباسية بعدد 10 سيارات، وخط أتوبيس آخر يربط مؤسسة الزكاة بميدان روكسى بعدد 10 أتوبيسات أخرى وذلك بمناسبة الانتهاء من فتح محور مؤسسة الزكاة.

وأضاف محافظ القاهرة، حسب بيان إعلامى للمحافظة منذ قليل، أن هذا الخطة جاءت تزامناً مع خطة محافظة القاهرة لتدعيم أسطول النقل العام والتوسع فى مساراته لتقديم خدمة أفضل لمواطنيها وتسهيلاً عليهم فى الحركة والنقل المنظم بالمساهمة مع خط مترو الأنفاق.


>اليوم.. رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يفتتحان محور مؤسسة الزكاة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365