محافظ القاهرة: تخصيص خطى أوتوبيس لربط المرج بوسط القاهرة

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، عن تخصيص خطى أوتوبيس للنقل العام لربط المرج بوسط القاهرة، حيث تقرر تسيير خط أوتوبيس من مؤسسة الزكاة لميدان العتبة مروراً بميدان العباسية بعدد 10 سيارات، وخط أتوبيس آخر يربط مؤسسة الزكاة بميدان روكسى بعدد 10 أتوبيسات أخرى وذلك بمناسبة الانتهاء من فتح محور مؤسسة الزكاة.

وأضاف محافظ القاهرة، حسب بيان إعلامى للمحافظة منذ قليل، أن هذا الخطة جاءت تزامناً مع خطة محافظة القاهرة لتدعيم أسطول النقل العام والتوسع فى مساراته لتقديم خدمة أفضل لمواطنيها وتسهيلاً عليهم فى الحركة والنقل المنظم بالمساهمة مع خط مترو الأنفاق.

اليوم.. رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يفتتحان محور مؤسسة الزكاة

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