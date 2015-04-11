مديرية أمن القاهرة تنتهى من خطة تأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

انتهت مديرية أمن القاهرة من إعداد الخطة الأمنية لتأمين الاحتفال بيوم شم النسيم واحتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

أشرف على إعداد الخطة اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وذلك للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها فى إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصرى وتحقيق الانضباط وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات.

وتضمنت الخطة تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة يمنع انتظار السيارات بها مع تعيين خدمات أمنية بحثية ونظامية أمام الفنادق الكبرى والمحلات العامة والملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية لحفظ الأمن وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام.

كما شملت خطة التأمين، تكليف ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالتواجد بمناطق وسط البلد للحفاظ على الأمن والنظام فى هذه الأماكن أثناء الاحتفالات وكذا تكثيف الخدمات المرورية فى الشوارع وفى مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسة وبمداخل ومخارج المدينة وذلك لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية أو الحوادث أثناء الاحـتـفالات.

بالإضافة لذلك فقد شملت الخطة قيام ضباط مباحث التموين بالقيام بحملات مكثفة ومتابعة دقيقة على محلات بيع المأكولات خاصةً التى تلقى رواجاً خلال موسم شم النسيم، وذلك بمشاركة مفتشى الأغذية، كما كلف مدير الأمن كل المستويات من القيادات للإشراف ومداومة المرور على تلك الأماكن والقوات لمتابعة تنفيذ خطة العمل.