محمد بن راشد يعتمد مسار تمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع إكسبو 2020

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، مشروع (مسار 2020) الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة (نخيل هاربر أند تاور) إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول قرابة 15 كيلومترا، ويضم سبع محطات.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع وإنجازه في الموعد المحدد له، وبمستوى عال من التشطيب لتلبية متطلبات النمو السكاني في تلك المنطقة واحتياجات استضافة معرض اكسبو 2020.

وقال سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات: إن تنفيذ مشروع (مسار 2020) يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي لتحقيق النمو المستدام وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى، كما يأتي تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطا للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، لتحقيق رؤية الهيئة (تنقل آمن وسهل للجميع).

وأكد أن مشروع (مسار 2020) سيضمن تنقلا آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق دبي على حد سواء، وسيكون شريانا حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل، ليبقى شاهداً على مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ دبي، ورمزاً للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف: قامت هيئة الطرق والمواصلات بإعداد خطة متكاملة لمشاريع الطرق والنقل والمواصلات لخدمة معرض إكسبو، وأحد أهم هذه المشاريع هو (مسار 2020)، وروعي في إعداد هذه الخطة تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط المسار موقع معرض إكسبو مروراً بعدد من المشاريع والمواقع الحيوية في المنطقة، موضحاً إن الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع المطورين والجهات الخدمية الحكومية ضمن المسارات المقترحة للمترو للتأكد من أن (مسار 2020) سيدعم المناطق الحيوية التي يخدمها هذا المشروع الحيوي في الحاضر والمستقبل.

وقال مطر الطاير إن الهيئة قامت بدراسة مجموعة من البدائل لمسار 2020، وتم تقييم فعاليتها وتأثيرها في المناطق المجاورة بناء على معايير فنية منها تعزيز خطط التنمية في دبي، وأن يخدم المسار أكبر عدد من السكان والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، وأن يسهم في تخفيف الازدحام على بعض محاور الطرق المزدحمة، وضمان توفير أفضل مستوى خدمة للمناطق المستهدفة، وتوفير التكامل المطلوب مع أنظمة المواصلات العامة وشبكة الطرق في الإمارة.

وأضاف: يبدأ مشروع (مسار 2020) من محطة نخيل هاربر اند تاورز، ويمتد لمسافة 15 كيلومتراً، منها 11 كيلومترا فوق مستوى سطح الأرض، وأربعة كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها خمس محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض، مشيراً إلى أن المشروع يخدم مناطق ذات كثافة سكانية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة مثل مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وجميرا جولف استيت ومجمع دبي للاستثمار، حيث يقدر عدد سكان الذين يخدمهم هذا المسار بنحو 240 ألف نسمة، وتستغرق الرحلة من منطقة مرسى دبي إلى موقع المعرض 16 دقيقة.

وأوضح أن الهيئة ستنظم في الشهر الجاري ورشة عمل للاستشاريين والمقاولين المتخصصين في تنفيذ مشاريع القطارات لعرض مكونات مشروع (مسار 2020)، ووفقاً للبرنامج الزمني يتوقع طرح المشروع للمناقصة في شهر يوليو المقبل.

101 كلم

> باعتماد تمديد مسار الخط الأحمر لمترو دبي سيرتفع إجمالي طول خطي مترو دبي (الأحمر والأخضر) إلى 90 كيلومتراً، وسيرتفع معها إجمالي طول السكك الحديدة في دبي 101 كيلومتر، منها 90 كيلومترا لمترو دبي، و11 كيلومترا طول مسار ترام دبي.