منشور منسوب لـ"الدعوة السلفية" يحرم الاحتفال بـ"يوم شم النسيم"

أفتى منشور منسوب لـ"الدعوة السلفية" بحرمة الاحتفال بيوم شم النسيم، مستندين إلى فتوى للراحل الدكتور عطية صقر الذى كان يترأس لجنة الافتاء بالأزهر الشريف، يؤكد فيها أنه لا توجد حاجة للاحتفال لعدم خلط الحق بالباطل.

وتضمن منشور الدعوة السلفية، أربعة أقسام، الأول يعرف منشأ عيد شم النسيم، والثانى مظاهر الاحتفال به، والقسم الثالث حكم الاحتفال به، والرابع مواقف المسلم من عيد شم النسيم، واختتمت الدعوة السلفية منشورها بفتوى للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى حكم الاحتفال بيوم شم النسيم.

وقال منشور الدعوة السلفية: "لا يجوز الاحتفال بشم النسيم لأنه ليس فى الإسلام إلا عيدان"، مستندا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينهى الأنصار عن الاحتفال بأعيادهم فى الجاهلية، قال: "كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى".

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