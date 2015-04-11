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عدم ممارسة الرياضة أو الجلوس بطريقة خاطئة يسبب الانزلاق الغضروفى

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عدم ممارسة الرياضة أو الجلوس بطريقة خاطئة يسبب الانزلاق الغضروفى عدم ممارسة الرياضة أو الجلوس بطريقة خاطئة يسبب الانزلاق الغضروفى
مشاكل العمود الفقرى، من الأمراض التى يعانى منها الكثيرون نتيجة لبعض العادات الخاطئة، وعند الإصابة بالمرض يخافون من علاجه الجراحى خوفا من المضاعفات على الرغم من وجود الجديد دائما فى هذا المجال.

وحول هذا يقول الدكتور صبرى رجب استشارى جراحة العمود الفقرى إن ارتفاع نسبة الإصابة بمشاكل العمود الفقرى والإصابة بالإنزلاق الغضروفى، تأتى نتيجة لبعض العادات الخاطئة كعدم ممارسة الرياضة أو ممارستها بطريقة خاطئة تحدث حملا على الفقرات بالعمود الفقرى، الجلوس والوقوف فى أوضاع خاطئة.

ويوصى د. صبرى رجب ببعض النصائح للوقاية من مشاكل الغضاريف والعمود الفقرى، كالجلوس بطريقة صحيحة فى وضع مستقيم وليس محنى، وممارسة الرياضة على يد مدرب مختص لممارسة الرياضة المناسبة لكل شخص.

يوضح استشارى جراحة العمود الفقرى أن مشاكل العمود الفقرى لها حل عن طريق التدخل الجراحى محدود التدخل، باستعمال معدات ذاتية للعضلات مصممة لهذا الغرض، وتثبيت الفقرات بالمسامير عبر فتحات صغيرة من الجلد، وهذا يعد الجديد فى جراحات العمود الفقرى.

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مصر 365