شيريهان في ذكرى وفاة شقيقها:سبب موته لا يعلمه إلا الله

نعت الفنانة الاستعراضية شيريهان شقيقها الموسيقار عمر خورشيد في ذكرى وفاته بكلمات حزينة عبر تويتر خاصة وأن شيريهان كانت ترتبط بعلاقة قوية مع شقيقها.

وكتبت شيريهان: لا دائم في الحياة الدّنيا إلاّ وجه الله الكريم لكن بغيابك وموتك والذي لا يعلم أسبابه إلا الله سبحانه وتعالي يا أخي ويا حبيبي ويا من كنت كَبيرِنا ورجُلنا وقلب والدتك وأخواتك الثلاث جيهان و هويدا و شريهان ماتت الراحة وابتسامة القلب ودب في بيتنا معني الألم والفراق واليتم وتوفت معك في الحياة الدنيا في نفس يومك وساعتة والدتك رحمة الله عليك يا عُمْر يا حبيبي وأخي وكبيري وعلي جميع موتي المُسلمين.