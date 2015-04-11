أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شيريهان في ذكرى وفاة شقيقها:سبب موته لا يعلمه إلا الله

Google+ Print
شيريهان في ذكرى وفاة شقيقها:سبب موته لا يعلمه إلا الله شيريهان في ذكرى وفاة شقيقها:سبب موته لا يعلمه إلا الله

السبت 11-04-2015 00:57

نعت الفنانة الاستعراضية شيريهان شقيقها الموسيقار عمر خورشيد في ذكرى وفاته بكلمات حزينة عبر تويتر خاصة وأن شيريهان كانت ترتبط بعلاقة قوية مع شقيقها.

وكتبت شيريهان: لا دائم في الحياة الدّنيا إلاّ وجه الله الكريم لكن بغيابك وموتك والذي لا يعلم أسبابه إلا الله سبحانه وتعالي يا أخي ويا حبيبي ويا من كنت كَبيرِنا ورجُلنا وقلب والدتك وأخواتك الثلاث جيهان و هويدا و شريهان ماتت الراحة وابتسامة القلب ودب في بيتنا معني الألم والفراق واليتم وتوفت معك في الحياة الدنيا في نفس يومك وساعتة والدتك رحمة الله عليك يا عُمْر يا حبيبي وأخي وكبيري وعلي جميع موتي المُسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي